Ниските изкупни цени и липсата на пазар вече изкараха българските производители на протести. Като основна причина за проблемите си те обвиняват вноса. Край Хасково масово производители на краставици, домати и патладжани обясняват, че не могат да избият разходите си.

По думите на производители от района складовете искат да изкупуват това, което е първо качество. "Разликата в цената се получава защото в другите страни субсидията е на килограм, а при нас е на декар. За корнишоните е 100 евро на декар, а това не можа да покрие само мрежата", обяснява производител.

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Те обясниха, че при пипера изкупните цени са около 40 цента. "Ако цената е 75-80, т.е. двойна, ще можем да избиваме разходите си", смятат те. Доматите са на 70 цента първо качество, а 50 второ.

В ефира на "Здравей, България" председателят на УС на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков обясни, че виждаме високи цени при крайния производител поради липса на контрол. "Виждат се ситуации, при които производителите се отказват от реколтата, поради разликата между началната и крайната цена. Държавата е мащеха за тях", смята Цеков.

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"Няма никакви стимули за обединение на българските производители. Трябва в цялата държава да се създадат структури, за да се предотврати изчезването на нашия сектор. Без законодателни промени няма как да се случи", обясни експертът.

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