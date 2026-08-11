Снимка: iStock
-
Спортни новини (11.08.2026 - следобедна)
-
Възможно ли е да бъдат премахнати от социалните мрежи кадрите от убийството в Пловдив
-
Спортни новини (11.08.2026 - обедна)
-
Нощният живот в Слънчев бряг: Колко струва забавлението и достъпно ли е то за туристите
-
Демерджиев: Ще използвам всяко средство на държавата за борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия
-
Даряваш кръв - получаваш карта за фитнес и безплатни занимания по народни танци
-
„Беше силно и продължително“: Българка с разказ за мощното земетресение в Колумбия
Кой сваля цените и как държавата може да помогне на българските фермери
Ниските изкупни цени и липсата на пазар вече изкараха българските производители на протести. Като основна причина за проблемите си те обвиняват вноса. Край Хасково масово производители на краставици, домати и патладжани обясняват, че не могат да избият разходите си.
По думите на производители от района складовете искат да изкупуват това, което е първо качество. "Разликата в цената се получава защото в другите страни субсидията е на килограм, а при нас е на декар. За корнишоните е 100 евро на декар, а това не можа да покрие само мрежата", обяснява производител.
Държавата обмисля гарантирани брандове за родни стоки и специално обозначение за заведенията
Те обясниха, че при пипера изкупните цени са около 40 цента. "Ако цената е 75-80, т.е. двойна, ще можем да избиваме разходите си", смятат те. Доматите са на 70 цента първо качество, а 50 второ.
В ефира на "Здравей, България" председателят на УС на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков обясни, че виждаме високи цени при крайния производител поради липса на контрол. "Виждат се ситуации, при които производителите се отказват от реколтата, поради разликата между началната и крайната цена. Държавата е мащеха за тях", смята Цеков.
ДКСБТ отчита поевтиняване на плодовете и зеленчуците на едро
"Няма никакви стимули за обединение на българските производители. Трябва в цялата държава да се създадат структури, за да се предотврати изчезването на нашия сектор. Без законодателни промени няма как да се случи", обясни експертът.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни