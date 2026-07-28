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Реколтата при зеле, моркови, картофи и лук е много добра, заяви Владимир Иванов
Намаление на цените на плодовете и зеленчуците на едро отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в анализа си от последната седмица.
„Реколтата при зеле, моркови, картофи и лук е много добра”, заяви в предаването „Твоят ден” Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Отчита се, че цената на картофа е почти като миналогодишната. С 27-28% са поскъпнали морковите, но това не е трайна тенденция.
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„В момента имаме доста по-евтини плодове в сравнение с миналата година – и кайсии, и праскови, и череши, са доста под нивата от миналата година”, заяви Иванов.
Отчита се добра реколта и при ябълки, но също и при доматите и краставиците. „Така че през следващите 4–5 месеца спокойно можем да се храним само с българска продукция”, допълни Иванов.
На годишна база инфлацията от 6,9 вече е на 5,7%, каза Иванов. Той оцени като положителни резултатите от инициативата „Кошница с грижа”. По думите му това е довело до сваляне на цените като цяло.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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