Намаление на цените на плодовете и зеленчуците на едро отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в анализа си от последната седмица.

„Реколтата при зеле, моркови, картофи и лук е много добра”, заяви в предаването „Твоят ден” Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Отчита се, че цената на картофа е почти като миналогодишната. С 27-28% са поскъпнали морковите, но това не е трайна тенденция.

Български или вносни плодове и зеленчуци слагаме на трапезата си в началото на лятото

„В момента имаме доста по-евтини плодове в сравнение с миналата година – и кайсии, и праскови, и череши, са доста под нивата от миналата година”, заяви Иванов.

Отчита се добра реколта и при ябълки, но също и при доматите и краставиците. „Така че през следващите 4–5 месеца спокойно можем да се храним само с българска продукция”, допълни Иванов.

На годишна база инфлацията от 6,9 вече е на 5,7%, каза Иванов. Той оцени като положителни резултатите от инициативата „Кошница с грижа”. По думите му това е довело до сваляне на цените като цяло.

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Редактор: Ина Григорова