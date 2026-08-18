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В навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено всенощно бдение
Честваме паметта на Свети Йоан Рилски - небесният покровител и закрилник на българския народ. Тази година се навършват 1080 години от успението му, както и 1150 години от рождението на един от най-почитаните подвижници не само у нас, но и от православни по целия свят.
По традиция в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено всенощно бдение. А тържествената литургия днес е възглавена от българския патриарх Даниил.
Рилският манастир посреща Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица
Всички вярващи, които съпреживяват празника в светата обител и се покланят пред нетленните мощи на Рилския Чудотворец – в очакване чудо да се прояви и в техния живот, ще могат да се поклонят и пред мироточивата Хавайска икона на света Богородица преди тя да отпътува от страната ни в утрешния ден.Редактор: Станимира Шикова
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