Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да се случи привечер, каза игуменът и Адрианополски епископ Евлогий.

Иконата ще остане в манастира и на 18 август, когато Българската православна църква отбелязва Успението на Свети Йоан Рилски, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ и 1150 години от 876 г., която се приема за предполагаема година на неговото рождение. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение.

Патриарх Даниил благослови медици и пациенти във ВМА с Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица (СНИМКИ)

Чудотворната Хавайска икона пристига в Рилския манастир от Варна, където последно беше изложена за поклонение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли и беше посрещната на летище „Васил Левски“ от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Тя ще остане в страната ни до 19 август. Придружават я официалният ѝ пазител свещеник Нектарий Янгсън и свещеник Илия от Руската задгранична православна църква.

Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица пристигна в България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в различни страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.

Редактор: Ивета Костадинова