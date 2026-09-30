Извеждането на деца от биологичните семейства и пътят им до новия дом често е съпътстван от бюрократични пречки и дълго чакане. „Всяко едно откъсване – първо от биологичната майка, а след това и от приемното семейство, е травма след травма за детето”, коментира психотерапевтът Теодора Тодорова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. По думите ѝ е необходимо да се въведат ясни срокове от около година за оценка на капацитета на биологичните родители, за да не остават децата в междинно състояние.

Психотерапевтът Невена Иванова обясни, че биологичните майки често имат тежък житейски път и оставянето на детето понякога е най-доброто решение, което могат да вземат за него в дадения момент. Тя посочи, че липсата на подадени документи за отказ от родителски права забавя вписването на децата в регистрите. „Институциите се опитват да подкрепят семействата, но докато това се случва, децата растат без сигурна привързаност”, обясни Иванова.

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Според Тодорова детето формира своята идентичност и „аз-образ” още в най-ранна възраст чрез очите и любовта на възрастните около него. По думите ѝ липсата на постоянна фигура в грижата се отразява на нервната система и създава трайно чувство за небезопасност.

Невена Иванова отбеляза, че адаптацията в ново семейство става значително по-трудна с напредването на възрастта. Тя подчерта, че по-големите деца често изпитват гняв и страх, защото имат спомени и носят усещането, че нещо им е било откраднато. По думите ѝ тези деца имат нужда от специална подкрепа, за да преодолеят съмнението, че могат да бъдат изоставени или излъгани отново.

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По време на разговора беше споменато очакваното въвеждане на електронен регистър за улесняване на процесите. „Колкото по-бързо детето намери своята топла семейна среда, толкова по-голям е шансът за неговото нормално развитие”, допълни психотерапевтът Теодора Тодорова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка