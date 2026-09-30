Едва ли може да се говори за свръхпечалба при петролните компании в България, защото от отчетите в търговския регистър е видно, че една петролна компания има средно 2-3% печалба. Това заяви в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Що се отнася до рафинерията „Лукойл“ той каза, че дали там има свръхпечалба ще може да се види след като приключи годината. „Защото това, че тя има един-два месеца, в които успява да се съвземе, не означава, че цялостният резултат на компанията в края на годината ще бъде положителен или толкова голям, че да отговаря на дефиницията за свръхпечалба“, поясни Бенчев. По думите му това е „странен“ термин, защото ако има свръхпечалба, то трябва да има и свръхзагуба.

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Той беше категоричен, че не може да се говори за гигантски печалби, които изчезват някъде по веригата. „Няма нито при производителя, нито при търговеца на едро, нито при този на дребно и това се вижда при сравняването на цените в Европейския съюз“, заяви Бенчев.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация обясни, че не може да се прогнозира тенденцията в цената на горивата. „Това, което наблюдавам през последните дни, е, че по-скоро цената се определя от цената на готовите петролни деривати, а не толкова на нефта, защото в Европа, а и не само, има недостиг на дизелово гориво и това се вижда от цената. Положението е подобно и при керосина, но не в такава силна форма. Това се отнася за Европа като цяло. В България нещата изглеждат доста по-добре, което е нормално, защото рафинерията работи“, уточни Светослав Бенчев.

По думите му цената на дизела няма как да не расте, защото това е петролен борсов продукт.

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Според него сегашните мерки на правителството за справяне с цените на горивата са по-добре структурирани отколкото тези в предишни подобни ситуации.

Бенчев каза още, че премахването на акциза на пропан-бутана се очаква да намали цените, но трябва да се има предвид и фактът, че той е на месечна котировка, за разлика от нефтопродуктите, които са на дневна база. „Нека да излезе котировката за следващия месец, това ще е съвсем скоро, и тогава ще видим колко реално ще бъде понижението на цената“, уточни той.

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Редактор: Цвета Лазаркова