Двама души загинаха при тежка катастрофа на изхода на Гурково в посока Велико Търново. Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинали са мъж и жена от лекия автомобил.

Инцидентът наложи временно ограничение на движението по пътя през Прохода на Републиката, полиция регулира трафика.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)

За леките автомобили е въведен обходен маршрут: Гурково – Мъглиж – Казанлък, след което по пътя през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково.