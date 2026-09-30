Снимка: Илиян Велков
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Разследващите подозират, че упоявал последователите си с психоактивни вещества и присвоявал техни имоти
Оставиха в ареста испанския гражданин, представял се за шаман от сектата край Калофер. Хосе Мануел Гиямон Николас е обвинен за държане на наркотици с цел разпространение. Според разследването той давал на свои последователи психоактивни вещества по време на ритуали.
Разследват дали последователи на шамана от сектата край Калофер са прехвърляли коли и имущество
Защитата поиска по-лека мярка и оспори основни части от обвинението. Адвокатите твърдят, че все още не е установено точното количество на психоактивните вещества и няма достатъчно доказателства Хосе Николас да ги е разпространявал.
Снимка: БТА
ДАНС разби секта, шаманът упоявал последователите
Съдът обаче се позова на свидетелски показания, според които испанецът давал на последователи отвари с предполагаеми психоактивни вещества по време на церемонии. 14 българи, членове на групата, бяха разпитани като свидетели. Магистратите приеха, че има достатъчно данни за евентуално извършено престъпление.
Акцията на ДАНС беше проведена в неделя. При обиските на място бяха открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.
Снимка: БТА
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