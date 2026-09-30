Вълната от показни престъпления у нас за пореден път повдигна въпроса за ефективността на разследващите органи и съдебната власт. „Самото убийство в Пловдив изглежда като извършено по професионален начин и не е просто битов инцидент”, коментира политологът Теодора Йовчева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ обществото има изключително високи очаквания към политиците с антиолигархични заявки, които обещават справяне с мафията и зависимостите.

Убитият Илиан Филипов е собственик на футболния клуб „Ботев Пловдив” и притежава една от най-големите транспортни компании на Балканите. Журналистът Силвия Великова припомни, че той е влизал в редица конфликтни ситуации през годините и дори е писал отворени писма за съществуването на „феодали в Пловдив”. По думите ѝ обществото все още чака отговори за мотивите и извършителите на други знакови покушения като тези на Алексей Петров и Мартин Божанов-Нотариуса.

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Беше засегнат и въпросът за нуждата от дълбока реформа в правосъдието. „Трябва да престанем да говорим за реформа само в прокуратурата, а да обърнем внимание на цялата съдебна система, включително и на съда”, посочи политологът проф. Росен Стоянов. Той допълни, че съдът е последната инстанция и решенията там трябва да бъдат обективни, а не повлияни от политическата конюнктура.

Силвия Великова обърна внимание на липсата на резултати по знакови разследвания. „Вече две години и половина няма обвинителен акт по скандала с митниците от март 2024 г., а хората, които лежаха в ареста, още не знаят в какво са обвинени”, подчерта тя. Великова отбеляза, че темата за корупцията и сигурността винаги се засилва по време на предизборна кампания, но реалните действия често липсват.

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Йовчева коментира, че гражданите имат много високи очаквания към политиците с антиолигархични заявки. „Парламентът има правомощия да въздейства върху системата чрез закони и не бива да се оправдава с разделението на властите, за да не заема активна позиция”, заяви тя. Според политолога ерозията на доверието в институциите е сериозен проблем, който трябва да бъде решен чрез ефективно правосъдие.

Експертите заключиха, че докато липсват разкрити поръчители на знакови престъпления, усещането за несправедливост и корупция в държавата ще продължи да расте.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка