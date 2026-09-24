Опозицията доста аргументирано обясни позицията си, че законодателните промени в данъчната политика са „директен лобизъм“. Това каза в „Твоят ден“ на NOVA NEWS социологът Елена Дариева от агенция „Насока“. Според нея, от друга страна, чисто комуникационно, не се вижда подобно нещо от страна на управляващите.

„Парламентарната сцена неминуемо в следващия месец ще бъде терен на остри сблъсъци. Опозицията ще ожесточи критиките си, защото всичко това се разиграва на фона на предизборната кампания. Всички негативи на управлението директно се пришиват и на кандидатпрезидентската двойка начело с г-жа Йотова“, коментира Дариева.

Според социолога от Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов в България отношението към бюджета зависи не толкова от това какво съдържа самият бюджет, а от това кой го внася. „Протестите от края на миналата година само номинално бяха срещу бюджета. Сега избирателите на „Прогресивна България“ нямат основания да са силно разочаровани от бюджета, тъй като се увеличават социални помощи и т.н., неща, които за тях звучат добре“, каза той.

Остава ден до официалното начало на предизборната кампания

Социологът допълни, че на президентските избори трудно могат да повлияят каквито и да е недоволства, тъй като на тези избори ще гласуват основно твърдите ядра. Според него ще поставим рекорд по най-ниска избирателна активност за президентски избори, защото има фактори, които работят за намаляване на активността, но няма такива за повишаването ѝ.

Според изпълнителния директор на „Галъп интернешънъл болкан“ Петко Петков бюджетът, който се подготвя, няма да бъде лицеприятен за българското общество. „Симптомите са налице, той затова ще бъде представен след президентските избори. Този бюджет ще бъде доста проблематичен и затова го оставят за след изборите, защото щеше да повлияе на вота по един или друг начин“, смята той.

По думите му наистина има много фактори за намаляване на избирателната активност. Според Петков има интрига и тя е свързана с това, че с такава избирателна активност със сигурност ще има балотаж и е много важно кои двама кандидати ще отидат на него. „За мен е важно, който и да отиде на балотаж, дали ще успее да събере повече енергия от различните структури на електоратите“, допълни социологът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова