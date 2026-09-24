Столичният общински съвет прие бюджета за 2026 година с 49 гласа „за“, 6 „против“ и трима въздържали се. По темата беше проведен двучасов дебат.

Общият размер на бюджета е 1,543 млрд. евро. Около 300 млн. от тях са предвидени за инвестиции – за изграждане на булеварди, учили, детски градини, училища и подобряване на градската среда.

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Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт.

Редактор: Габриела Павлова