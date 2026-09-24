Последните прогнози за месеците до края на 2026 г. обещават средни месечни температури с около 1,5 градуса над обичайните нива. Изчисленията са направени от структурите за извънредни ситуации на Европейската комисия на фона на засилващия се ефект на феномена „Ел Ниньо”.

В региони като Арктика, Канада, Бразилия и Югоизточна Азия се очаква средните температури на въздуха да достигнат до 5 градуса над обичайните. По-голямата част от континентална Европа попада в зоната, където температурата ще е около 1-2 градуса над нормите.

Калифорния обяви извънредно положение заради „Ел Ниньо”

Валежите на Балканите през октомври, ноември и декември ще се движат около нормата, но вероятно ще бъдат малко над нея, показват още данните.

Най-пряко изложени на последиците от „Ел Ниньо” се оказват държавите по крайбрежието на Южна Америка, където месечните валежни количества в края на тази година ще са между 100 и 270 литра на квадратен метър над обичайното.