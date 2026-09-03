Светът е навлязъл в „опасна зона на екстремни метеорологични условия“, тъй като последиците от „Ел Ниньо" започват да се усещат в световен мащаб. За това предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

Световната метеорологична организация публикува най-новите данни за природния метеорологичен феномен, показващи, че той може да бъде най-силният от повече от 70 години и да продължи поне до февруари 2027 г. "Ел Ниньо" променя метеорологичните модели по света, тласкайки някои региони към суша, докато други преживяват по-силни тайфуни и наводнения.

Глобалното затопляне прекъсва връзката между два от най-големите океана на Земята

Метеоролозите смята, че "Ел Ниньо" ще повиши температурите на някои места, което се добавя към нарастващата топлина в световен мащаб от предизвиканото от човека изменение на климата.

„Ел Ниньо" се увеличава пред очите ни. Науката не оставя място за съмнение: планетата е в неизследвани води и тези води се нагряват“, каза Гутериш.

