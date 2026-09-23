Заради руската инвазия в Украйна, германските военни през 2024 г. изготвиха план от 1000 страници, в който се описва как да се реагира на евентуална руска атака в Източна Европа, съобщава „The New York Times“.

Изданието отбелязва, че висшите ръководители на 16-те федерални провинции на Германия са сред малкото правителствени служители, на които е предоставен достъп до този секретен документ, неофициално наричан „Oplan“.

Посочва се, че в момента федералното правителство на Германия, начело с канцлера Фридрих Мерц, се готви да ограничи този достъп. Това се прави, за да не се допусне запознаването с този план на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, която е привърженик на Москва и наскоро спечели изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.

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В статията се обяснява, че „Алтернатива за Германия“ се опитва да сформира коалиционно правителство, за да дойде на власт в Саксония-Анхалт тази есен. Според трима високопоставени служители, запознати с хода на обсъжданията, военното ръководство се опасява, че в случай на успех партията може да предаде този план на Русия.

Говорител на Министерството на отбраната на Германия отбеляза, че ведомството преценява коя информация, свързана със сигурността, се нуждае от защита, но отказа да предостави допълнителни подробности.

„Би било напълно недемократично и невъзможно да се оправдае пред избирателите укриването на разузнавателна информация от партията поради необосновани и бездоказателни обвинения“, заявява говорителят на „Алтернатива за Германия“ Йорк Херман.

Изданието отбеляза, че тези планове могат да нарушат равновесието на федералната система на Германия, която е създадена след Втората световна война с цел разпределение на правомощията между федералното правителство и правителствата на провинциите, както и предоставяне на определено ниво на автономия на регионите в Германия.

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В рамките на тази система всяка германска провинция разполага със собствена разузнавателна служба. При това тези служби получават широк спектър от информация от федералните разузнавателни органи.

Длъжностните лица в националното правителство на Мерц – коалиция, оглавявана от неговата консервативна Християндемократическа партия – се стремят да ограничат достъпа на партията „Алтернатива за Германия“ до поверителна информация, тъй като я считат за екстремистка организация. Това е и опит да се успокоят съюзниците на Германия, които изразиха пред Берлин дълбока загриженост относно приятелските отношения на „Алтернатива за Германия“ с Москва.

Изданието не изключва, че тези стъпки могат да станат повод за съдебно обжалване от страна на партията, която твърди, че водещите партии в страната се опитват да подкопаят демокрацията, като игнорират волята на избирателите и ограничават правомощията ѝ в правителството.

Преди изборите германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред вестник „Bild“, че няма да споделя военна разузнавателна информация с правителство, оглавявано от „Алтернатива за Германия“.

Редактор: Цвета Лазаркова