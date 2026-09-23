Централната избирателна комисия провежда жребия, който ще определи под какви номера кандидатите за президент и вицепрезидент ще се явят в бюлетината на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична и се провежда в присъствието на представители на партии, коалиции, инициативни комитети, наблюдатели и медии.

Процедурата продължава до определянето на номера за всяка регистрирана кандидатска листа. Изтегленият номер ще бъде един и същ за цялата страна, както и при гласуването извън България. Резултатите от жребия ще бъдат обявени официално с решение на Централната избирателна комисия.

За участие в президентския вот в ЦИК са подадени документи за регистрацията на общо 28 кандидатски двойки.

На 23 септември ЦИК тегли номерата в бюлетината за президентските избори

Ето и номерата, определени чрез жребия:

Номер 16 - Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 18 - Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 19 - Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

Номер 24 - Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

Председателят на ЦИК Георги Хорозов обясни, че за определянето на номерата са подготвени три отделни кутии. В първата са поставени пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК, без това на председателя на комисията. Втората съдържа имената на регистрираните за участие партии, коалиции и независими кандидати, а в третата са поставени номерата, които ще бъдат изписани в бюлетината.

„От тази кутия аз ще изваждам последователно по две имена на членовете на ЦИК“, обясни Хорозов в началото на процедурата.

След изтеглянето на всяка двойка единият член на комисията определя чрез жребий партията, коалицията или независимите кандидати, а другият тегли съответния номер в бюлетината.

След определянето на номерата в бюлетината ЦИК ще проведе отделен жребий за реда, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по държавните медии.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.

Редактор: Цветина Петкова