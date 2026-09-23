Отново интересни находки в първата римска колония по нашите земи – Деултум край Бургас. Археолози разкриха крепостни стени и мащабни римски терми. Внушителните им размери показват, че това е било много повече от градска баня – модерен за времето си античен спа център, в който е кипял и активен социален живот.

Екипите на доц. Христо Прешленов, проф. Людмил Вагалински и директора на Националния археологически резерват Красимира Костова продължават проучванията в Деултум. Освен крепостни стени и жилище от II-III век със запазена система за подово отопление, археолозите са разкрили голяма част от мащабните римски терми.

Реставрират внушителни антични статуи от археологическия резерват Деултум край Бургас

Новината за находките вече привлича и ценители на древността. Сред посетителите са полските туристи Дорота и Артур, които специално идват да видят разкопките. Те споделят, че са много впечатлени от разкопките.

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Откриването на термите е свидетелство за високия жизнен стандарт и развитата ВиК инфраструктура на римската колония през I век. До момента археолозите са разкрили около половината от комплекса.

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"Термите заемат две инсули. Изградени са в края на I и началото на II век. Две инсули това са два квартала. Като площ това обхваща около 6 дка и 800 кв.м", разказва директорът на НАР "Деултум" Красимира Костова.

Термите са били мащабна обществена сграда, облицована с мрамор. По колоните са открити следи от червена и синя боя, както и златен варак – елементи, характерни за римския аристократичен стил. Комплексът е разполагал със закрити басейни и помещения с гореща, топла и студена вода. Те са били публични и са се използвали от гражданите на колонията.





"Преди обяд ги ползват жените, а след обяд ги ползват мъжете", казва Костова. Тя допълва, че в термите има място, в което можеш да се нахраниш, помещение, в което можеш да се изкъпеш, място, в което можеш да проведеш разговори. Има също и спортни площадки.





Термите са имали помещения за масажи и почивка, а комплексът е бил сред основните места за социален живот в колонията. Разкрити са фрагменти от мраморни статуи и мозайки. Отоплението е било чрез сложна система, интегрирана в пода и стените – подобна на откритите в Ефес и Пергам. Сред находките са и латрини – антични обществени тоалетни, предназначени за едновременно ползване от много хора. Някои от помещенията вероятно са били достъпни само за определена възрастова група.



Костова казва, че ако се имат предвид двете стъпчици петички при входа се предполага, че е възможно да е имало „фейс контрол“ към помещение, в което могат да ходят само хора от определена възрастова група.



"Ние не бива да забравяме, че тук живеят ветераните на Осми Августов легион и това е римска колония. Това е най-ранната римска колония, която се създава на територията на българските земи", казва още специалистът.



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Легионерите от императорската армия са били част от привилегированото население – освободени от основни данъци и носители на цивилизационните процеси, идващи от Рим.



"Една от интересните ни находки е колективна находка от костени пулове и пионки за бордови игри. Това ни е първата колективна находка, до сега сме откривали единични находки. Имали са си бордови игри, нещо като римски шах", казва зам.-научният ръководител на археологическия обект Добрина Харбалиева.



Съдбата на термите приключва с разрушително земетресение, а през 270 година огромен пожар оставя следи, които и днес се виждат в археологическите пластове. Проучванията ще продължат и през следващия сезон, когато археолозите очакват нови находки и още тайни от живота в Деултум.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петрова