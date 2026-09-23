-
Спортни новини (22.09.2026 - късна)
-
В Деня на независимостта: Историческият музей в Сливница събра малки и големи
-
Възможно ли е ЕС да въведе ограничение върху използването на социални мрежи от деца
-
Милко Палангурски на Деня на Независимостта: Политиците трябва да кажат накъде отива страната ни. Затова ги избираме
-
Управляващите предлагат тировете над 12 тона да не могат да изпреварват по магистралите
-
Проф. Христо Пимпирев: Аз искам българският президент да има опит, а не да се учи когато бъде избран
В София се провеждат два протеста заради делата за смъртта на 14-годишния Филип Арсов и 31-годишния Кристиян Ненов
Днес се провежда ново заседание по делото за трагичната катастрофа на улица „Гурко“ в София, при която живота си загуби 14-годишният Филип Арсов. През 2023 г. момчето беше блъснато, докато пресича на пешеходна пътека, а към днешна дата обвиняемият Петър Тодоров е под домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.
През юни процесът започна отначало, след като близките на загиналия Филип поискаха отвод заради съмнения дали съдебният състав е безпристрастен. Преди заседанието пред Съдебната палата се организира протест с искане за бърз процес и справедливост.
Съдът остави в ареста обвиняемия за верижната катастрофа на „Гурко“
⇒ Случаят с Кристиян Ненов от Нови Искър
В днешния ден е обявен и още един протест срещу „съдебното протакане“ при друга катастрофа с жертва. 31-годишният Кристиян Ненов загуби живота си преди година и половина на път в Нови Искър заради отнето предимство. Причинилия катастрофата все още е на свобода след редица процедурни забавяния и отлагане на делото.
Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни