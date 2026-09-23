Днес се провежда ново заседание по делото за трагичната катастрофа на улица „Гурко“ в София, при която живота си загуби 14-годишният Филип Арсов. През 2023 г. момчето беше блъснато, докато пресича на пешеходна пътека, а към днешна дата обвиняемият Петър Тодоров е под домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

През юни процесът започна отначало, след като близките на загиналия Филип поискаха отвод заради съмнения дали съдебният състав е безпристрастен. Преди заседанието пред Съдебната палата се организира протест с искане за бърз процес и справедливост.

Съдът остави в ареста обвиняемия за верижната катастрофа на „Гурко“

⇒ Случаят с Кристиян Ненов от Нови Искър

В днешния ден е обявен и още един протест срещу „съдебното протакане“ при друга катастрофа с жертва. 31-годишният Кристиян Ненов загуби живота си преди година и половина на път в Нови Искър заради отнето предимство. Причинилия катастрофата все още е на свобода след редица процедурни забавяния и отлагане на делото.

Редактор: Мария Барабашка