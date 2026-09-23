Разлята бира, скандал и полиция във влака Варна–Шумен. Случаят е от 20 септември. По време на проверка на билетите в един от вагоните възниква спор между служители на железницата и мъж, който пие бира. Когато композицията намалява скоростта, бирата се разлива.

По разкази на очевидци се стига до заплахи, обвинения и обиди. Заради ескалацията на напрежението се налага служителите да се обърнат към полицията. Влакът е спрян на гара Тополи и се изчаква пристигането на униформените, след което пътникът е задържан.

„Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин – с думи да успокояват пътника. При невъзможност тогава се търси съдействие от органите на МВР”, каза ръководителят на отдел „Сигурност” към БДЖ Тодор Тодоров.

По думите му случаят се разиграва в един от новите влакове. „При проверка на документите на пътника се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му направил забележка и му казал да почисти. Той отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът започнал да проявява агресия, станал и избутал нашите служители. Тогава те се обадили на органите на МВР”, каза Тодоров.

Глобата за разлятата бира била 5 евро, но пътникът отказал да я плати.

Репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Ина Григорова