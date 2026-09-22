Децата, изложени на инфекции, предадени по време на бременността, са около три пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с аутизъм по-късно в живота. Освен това вероятността при тях да бъде установено интелектуално затруднение е повече от седем пъти по-висока в сравнение с връстници, които не са били засегнати.

Това показва, че определени заболявания, предадени на плода по време на бременността, могат да имат дългосрочно въздействие върху развитието на мозъка, отбелязват авторите, цитирани от „Евронюз“.

Подобни състояния, известни като TORCH – група заболявания, които могат да бъдат предадени от бременната жена на плода – включват сифилис, рубеола, токсоплазмоза, цитомегаловирус и херпесен вирус. За разлика от много често срещани заболявания, тези патогени понякога могат да преминат през плацентата и директно да засегнат плода, увеличавайки риска от спонтанен аборт, мъртво раждане и усложнения по време на бременността.

„Макар тези вродени заболявания да са редки, някои от тях могат да бъдат предотвратени, което ги прави важни от гледна точка на общественото здраве“, заяви Рене Гарднър, изследовател в Катедрата по глобално обществено здраве към Каролинския институт, която е участвала в проучването.

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Изследването обхваща 3,7 милиона души, родени в Швеция между 1987 и 2021 г. От тях 975 са били диагностицирани с вродено TORCH състояние. Изследователите са проследявали участниците в продължение на до три десетилетия, за да установят дали прекараните състояния са свързани с по-късни диагнози и образователни резултати.

Едно на всеки пет деца, родени с TORCH състояние, може по-късно да развие аутизъм, отбелязват авторите.

Освен с аутизъм, раждането с подобно заболяване е свързано и с по-висок риск от интелектуални затруднения на всички нива. Рискът от тежко до дълбоко интелектуално затруднение е бил до 30 пъти по-висок в сравнение с децата без такова състояние.

Дори при липса на диагноза тези патогени изглежда оказват влияние върху резултатите в образованието. В проучването 420 души са били диагностицирани с TORCH заболяване и са се представяли слабо в училище, без да имат диагноза аутизъм или интелектуално затруднение.

TORCH заболяванията се различават по своята епидемиология и разпространение. Най-разпространена в световен мащаб е вродената цитомегаловирусна инфекция (CMV), която засяга около едно на всеки 150 новородени. Тежестта на проблема е значително по-голяма в страните с ниски и средни доходи.

Според авторите проучването подчертава значението на укрепването на превантивните стратегии, особено в райони с по-висока честота на тези заболявания.

Изследването изтъква значението за общественото здраве на разработването, прилагането и поддържането на масови стратегии за ваксинация с цел предотвратяване на някои от тях.

Авторите отбелязват също, че настоящите системи – като тази в Швеция – могат да пропускат безсимптомни случаи, тъй като скринингът на новородени за TORCH инфекции не се прилага повсеместно, и призовават за по-добри стратегии за установяване на тези случаи.

Редактор: Габриела Павлова