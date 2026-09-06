Само преди броени дни д-р Благовест Стоименов се потопи в елита на международната кардиологична общност, където бяха обсъждани нови правила за лечение на едни от най-честите кардиологични заболявания. За тези новости разказа той в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

„Тази година акцентът е, че имаме нови препоръки за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, както и обобщени препоръки на пациентите със сърдечно-съдови заболявания”, каза в началото кардиологът.

Как да се грижим за сърцето в жегата?

По думите му в последните 10 години има голям напредък в лечението на сърдечната недостатъчност. „Въпреки това, пациентите все още имат остатъчна симптоматика, която не е изчистена. Има пациенти, които имат сърдечна недостатъчност и те са неглижирали симптомите си и са ги отдавали на възрастта”, заяви д-р Стоименов.

Специалистът обясни, че симптомите са подвеждащи понякога и затова има случаи, в които хората не им обръщат внимание. „Характерни са появата задух, по-бързото изморяване, отоци по долните крайници”, отбеляза той.

"Зимният сезон е стрес тест за нашето тяло": Съветите за здраво сърце на кардиолога д-р Танер Шахин

„Имаме нови лекарства, както и промяна в класификацията на заболяването. Преди си мислихме, че тези пациенти, които имат запазена помпена функция на сърцето, но те също са товар за здравната система. При тях е важно на базата на придружаващите им заболявания да ги контролираме и да имаме добри резултати”, изтъкна д-р Стоименов.

Той съветва, че е добре да ограничим солта в нашето ежедневие. „Ако човек обърне внимание на физическата си активност, съня и храненето, както и спре вредните навици, ще има ранна превенция преди да се стигне до лекарска консултация”, обясни специалистът.

Повече гледайте във видеото.