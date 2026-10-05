Снимка: БТА
Съюзът за спасение на Румъния и Алиансът за обединение на румънците призоваха за провеждане на предсрочни избори
Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на страната. Държавният глава обяви решението си след пореден кръг политически консултации с всички партии в двореца Котрочени в Букурещ, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.
Лука Никулеску е известен румънски дипломат, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор за процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
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По-рано днес се проведе нов кръг от политически консултации, които трябва да доведат до номинирането на кандидат за поста министър-председател на Румъния. Представители на парламентарните партии и политически формации се срещнаха последователно с президента Никушор Дан и представители на президентската администрация.
Съюзът за спасение на Румъния и Алиансът за обединение на румънците призоваха за провеждане на предсрочни избори. Социалдемократическата партия потвърди, че предлага Сорин Гриндяну за премиер, а Националнолибералната партия показа известна готовност за компромис. Демократичният съюз на унгарците в Румъния, чрез лидера си Келемен Хунор, заяви, че са необходими още две назначения, за да бъде сложен край на политическата криза.Редактор: Дарина Методиева
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