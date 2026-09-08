Румънският президент Никушор Дан поиска от парламента да одобри участието на до 20 румънски военнослужещи в Оперативния щаб на многонационалните сили в подкрепа на Украйна, както и в подчинените му структури за командване и контрол, съобщава „Аджерпрес“.

Предвижда се военнослужещите да изпълняват щабни функции. Участието им не предвижда разполагане на румънски военни сили на територията на Украйна.

Съвместните постоянни бюра на Камарата на депутатите и Сената са решили предложението да бъде разгледано първо от парламентарните комисии по отбрана. След това то трябва да бъде внесено за обсъждане на общо заседание на двете камари.

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В писмо до парламента, изпратено на 30 март, Дан посочва, че руската агресия срещу Украйна е довела до сериозно влошаване на средата за сигурност в Европа, включително в Черноморския регион. Според него Румъния и останалите държави в региона са изправени пред продължителна несигурност.

„Моля да одобрите участието на румънските въоръжени сили от второто тримесечие на 2026 г. с до 20 военнослужещи като щабни офицери“, се посочва в документа.

В документа се посочва, че в отговор на ситуацията е създадена т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна. Целта ѝ е след евентуално прекратяване на огъня Киев да получи политически и правни гаранции за сигурност.

За изпълнението на взетите политически решения във военната сфера през 2025 г. е активиран Оперативният щаб на многонационалните сили в подкрепа на Украйна. Той функционира на ротационен принцип между Франция и Обединеното кралство.

Работата на щаба е насочена към стратегическото планиране и изпълнението на целите на „Коалицията на желаещите“. Сред задачите му е и осигуряването на ефективно използване на наличните ресурси при провеждането на операциите.

Според Дан румънските въоръжени сили могат да предоставят офицери в ключови направления, сред които стратегическо планиране, текущи операции, киберсигурност и киберотбрана.

По думите му участието ще повиши видимостта на Румъния, ще подпомогне защитата на националните интереси и ще покаже активен подход към отношенията със стратегическите партньори на страната.

В писмото до парламента изрично се подчертава, че участието на румънски военнослужещи в настоящия етап на планиране не създава задължение за разполагане на военни способности на украинска територия. Всяко бъдещо участие ще бъде съобразено с националните ограничения и ще изисква отделно одобрение от румънските институции.

Президентът предлага и механизъм, който да позволява броят и съставът на румънските представители в щаба и подчинените структури да бъдат променяни със съгласието на министъра на националната отбрана. Тези промени обаче ще могат да се извършват само в рамките на вече одобрения максимален брой от 20 военнослужещи.

Редактор: Георги Иванов