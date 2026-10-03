Световни имена в ортопедията и травматологията се събраха в София за Международния конгрес по остеосинтеза, който събра специалисти от България и чужбина и даде възможност за обмен на опит и знания в една от най-динамично развиващите се области на медицината.

„Напрежението естествено спадна, замести се от удоволствието и голямата удовлетвореност, че успяхме да постигнем това, което си бяхме поставили като идея и като цел“, коментира в предаването „Пулс” по NOVA NEWS професор доктор Диян Енчев, който е един от участниците в събитието.

По думите му една от най-големите трудности при подготовката на конгреса е била комуникацията със световноизвестните специалисти и убеждаването им, че българските им колеги могат да бъдат равностойни партньори в професионалния обмен. „Да им покажем, че ние сме на тяхното ниво, че могат да споделят опита си с нас, както и да научат нещо от нас. Това беше, може би, най-трудният момент“, посочи проф. Енчев.

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На форума са присъствали специалисти от различни части на света, като особено силно е било европейското участие. Сред лекторите са били утвърдени имена от Германия и Австрия, с които българските специалисти работят от години. Сред специалните гости е бил и американският професор Цура, специалист по ортопедия и травматология и експерт в областта на ацетабуларната хирургия. Той е завършил Duke University и ръководи клиника по травматология в Ню Орлиънс, Луизиана.

Особено внимание по време на конгреса е било отделено на младите лекари. Над половината от регистрираните делегати са били млади специалисти - повече от 120 души, обясни от своя страна друг участик в събитието - доктор Явор Пукалски. По думите му организаторите това е един от най-важните резултати от провеждането на форума, тъй като създава възможност следващото поколение ортопеди и травматолози да се срещне директно с водещи специалисти от света.

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Самото понятие „остеосинтеза“ означава оперативно лечение на счупванията чрез използване на импланти, които стабилизират костта и подпомагат нейното възстановяване. Името на конгреса „Кюнчер“ е свързано с германския ортопед и травматолог Герхард Кюнчер, който има ключов принос за развитието и популяризирането на метода за лечение на счупвания чрез поставяне на метален имплант вътре в костта. „Целта на оперативното лечение е първо пациентът да оздравее по-бързо, по-добре и да има добро качество на живот“, обясни проф. Енчев.

Не всички счупвания обаче изискват операция. При определени фрактури е възможно консервативно лечение с гипс, докато при други оперативната стабилизация може да осигури по-ранно раздвижване и възстановяване. „Зависи много от типа на фрактурата, от импланта, който е използван, но със сигурност лечението чрез метален имплант осигурява в пъти по-бързо и качествено възстановяване“, допълни доктор Пукалски.

Поставяне на импланти: Всичко, което трябва да знаете

Въпросът какво се случва с поставените импланти след време също е сред честите притеснения на пациентите. При децата в много случаи се препоръчва металните импланти да бъдат отстранени, докато при възрастните това се налага значително по-рядко и зависи от конкретния случай. Съвременните титаниеви импланти са свързани и с по-малко ограничения при ежедневието. При преминаване през летищни детектори те обикновено не предизвикват сигнал, макар че при рентгеново изследване металът се вижда.

По отношение на ядрено-магнитния резонанс специалистите също отбелязват развитието на технологиите. При подходящи титаниеви импланти изследването може да бъде извършвано, но конкретната съвместимост винаги трябва да бъде проверена според вида на импланта и апаратурата. Сред най-впечатляващите новости, представени на конгреса, е развитието на микрохирургията, пластичната и реконструктивната хирургия. Съвременната апаратура позволява възстановяването на изключително малки структури под микроскоп, което разширява възможностите за възстановяване след тежки травми.

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Редактор: Станимира Шикова