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Тревогата продължи по-малко от час, бяха вдигнати изтребители на НАТО
Летището в литовската столица Вилнюс беше затворено днес за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус, съобщи „Ройтерс”, позовавайки се на Националния кризисен център на страната.
Заради инцидента бяха задействани изтребители на НАТО.
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Работата на летището е възобновена, след като предупреждението за дрон било отменено, съобщиха от кризисния център.
Властите изясняват причината за фалшивата тревога.Редактор: Мария Барабашка
Източник: Божидар Захариев, БТА
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