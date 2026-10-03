Летището в литовската столица Вилнюс беше затворено днес за по-малко от час заради предполагаемо навлизане на дрон от Беларус, съобщи „Ройтерс”, позовавайки се на Националния кризисен център на страната.

Заради инцидента бяха задействани изтребители на НАТО.

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Работата на летището е възобновена, след като предупреждението за дрон било отменено, съобщиха от кризисния център.

Властите изясняват причината за фалшивата тревога.

Редактор: Мария Барабашка