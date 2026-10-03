50 процента от британците искат да се върнат в Европейския съюз. Това показа голямото проучване на общественото мнение, което поръча правителството в Лондон.

28 процента са тези, които са твърдо против или по-скоро против. Останалите 22 процента са казали, че не знаят какво да се прави или нямат мнение.

Може ли Великобритания отново да стане част от Европейската общност след Brexit

Проучването показва още, че управляващата Лейбъристка партия ще подобри резултата си на евентуални избори, ако обещае нов референдум.

Това може да изкуши управляващите да обещаят нов курс към Европа. Не е ясно как може да се изпълни подобен обратен завой и как биха реагирали европейците на идеята.

Редактор: Георги Иванов