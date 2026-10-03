Мустан Юсменов е кмет на великотърновското село Велчево вече 22 години. Местните го наричат Муси и знаят, че винаги могат да разчитат на него. Освен кмет, той е и общ работник – коси, полива цветята, реже дърва и се грижи за селото.

Муси е мюсюлманин, но вече 22 години се грижи и за местния християнски храм „Св. Георги“. За него вярата не е причина хората да се разделят. „Не трябва да се делим на религии, на партии. Аз съм израснал в това село. Те ме възприемат като техен син, като техен внук. Аз съм един от тях“, споделя той.

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Кметът се грижи и за сигурността на селото, създал е социален магазин и поддържа действащо кабелно радио, по което съобщава важна информация на жителите. Дори когато е в отпуск, продължава да помага на хората и да следи какво се случва във Велчево.

Стопкадър: NOVA

„За хората трябва да си дадеш цялата си душа и енергия. Аз повече съм дал за това село, отколкото за семейството за тия 22 години. Гордея се!“, казва Муси.

Целия разговор гледайте във видеото.