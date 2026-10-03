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Мюсюлманин по вяра, но човек на цялото село - Мустан Юсменов коси тревата, реже паднали дървета, полива цветята и се грижи за храм „Св. Георги“
Мустан Юсменов е кмет на великотърновското село Велчево вече 22 години. Местните го наричат Муси и знаят, че винаги могат да разчитат на него. Освен кмет, той е и общ работник – коси, полива цветята, реже дърва и се грижи за селото.
Муси е мюсюлманин, но вече 22 години се грижи и за местния християнски храм „Св. Георги“. За него вярата не е причина хората да се разделят. „Не трябва да се делим на религии, на партии. Аз съм израснал в това село. Те ме възприемат като техен син, като техен внук. Аз съм един от тях“, споделя той.
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Кметът се грижи и за сигурността на селото, създал е социален магазин и поддържа действащо кабелно радио, по което съобщава важна информация на жителите. Дори когато е в отпуск, продължава да помага на хората и да следи какво се случва във Велчево.
Стопкадър: NOVA
„За хората трябва да си дадеш цялата си душа и енергия. Аз повече съм дал за това село, отколкото за семейството за тия 22 години. Гордея се!“, казва Муси.
Целия разговор гледайте във видеото.
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