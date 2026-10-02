Цените на бензина и дизела започват да се понижават, а ситуацията на международните пазари постепенно се нормализира. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в „Интервюто на NOVA”.

По думите през последните дни се наблюдава промяна в тенденцията при горивата. „Цената на едро при газа спадна с 0,11 евро. Ситуацията с бензина и дизела също се променя. Трендът се обръща. Цените тръгват надолу, а това са много добри новини”, заяви Хаджидимитров.

Според него през последните 10 дни се възстановява износът през Ормузкия проток на нефт и готови петролни продукти от региона. „От време на време има проблеми с кораби, но това е поправимо. Цените бяха толкова високи заради притеснението какво ще се случва на пазарите. Сега обстановката се нормализира”, посочи той.

Експертът коментира и потреблението на горива в България. По думите му в началото на септември много хора са започнали да зареждат предварително. „Потреблението беше увеличено с 10-15% спрямо стандарта за този месец през миналата година”, каза той.

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Според него обаче няма опасност от недостиг на горива у нас. По думите му към края на септември повишеното потребление вече се е нормализирало. „Недостиг в България не е възможен. В момента в резервоарите на страната има излишък на дизелово гориво. В следващите 2-3 месеца дори не трябва да си помисляме за подобно нещо”, заяви Хаджидимитров.

Той коментира и темата за евентуални спекулации от страна на търговците. Според експерта няма основания за подобни съмнения. „Печалбите на търговците за последния месец са паднали с 20% при бензина, при дизела с 40 на сто. Това означава, че търговците като част от бранша сме в подкрепа на потребителите”, посочи Хаджидимитров.

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Редактор: Ивайла Маринова