Инфлацията в България на месечна и годишна база достига тревожни нива, като голям принос за ускоряването ѝ имат цените на горивата и поскъпването на услугите. Това коментираха икономистите Георги Ангелов и Румен Гълъбинов в предаването „Твоят ден”.

По думите на Ангелов инфлацията расте заради наливане на твърде много пари. „Ако ние налеем още повече дефицитни средства, ще разгорим инфлацията още повече и всички ще загубим. Основната цел на бюджета, когато го видим след няколко седмици, трябва да бъде ограничаването на инфлацията. Това е основната антикризисна мярка”, подчерта той.

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Според него ръстът на потребителското кредитиране допринася за увеличаването на цените. По думите му са необходими директни мерки за охлаждане на кредитния растеж и ограничаване на бюджетния дефицит.

„Ако просто инфлацията продължава и правителството изземва тези инфлационни печалби, всъщност никой няма стимул да я спре, защото правителството ще печели от инфлацията, банките също ще печелят от нея и ще искат да отпускат още повече кредити. Така се получава обратният ефект”, коментира Ангелов.

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Гълъбинов също подчерта необходимостта от финансова и фискална консолидация, като според него приоритет трябва да бъде оптимизирането на публичните разходи. Според него данъкът върху свръхпечалбите удря върху финансовия сектор и големите търговски вериги, въпреки че банките са внесли авансово данък печалба, а веригите са имали важна роля при прехода от лев към евро.

„Тези два сектора допринесоха съществено за успешното въвеждане на еврото в България и за това в момента да нямаме никакви проблеми с разплащанията”, посочи той. В същото време енергийният сектор остава извън обхвата на мярката, добави икономистът.

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Редактор: Ивета Костадинова