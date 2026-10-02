Очертава се криза за ваксини срещу грип. Забавянето на доставките засяга количествата както за националните програми за деца и възрастни, така и за продажба в аптечната мрежа, това беше съобщено от здравното министерство. Доставени са само назални ваксини за деца.

Имунизациите трябва да започнат в понеделник. Как обаче стои въпросът в кабинетите на личните лекари?

В село Глоджево в Русенска област общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев каза, че все още не е получил противогрипните ваксини, налични са само тези по имунизационния календар. Той допълни, че новината от Министерството на здравеопазването е, че назалната ваксина ще бъде доставена до лекарите след 5 октомври. Лекарят сподели, че има много запитвания от пациенти, които желаят да се ваксинират. Към момента в неговата практика има 7800 записани. Миналата година, при по-малко пациенти в практиката, са имунизирани около 530 души - т.е. около 10%, които са над 60-годишна възраст.

Ваксинацията на децата против грип започва на 5 октомври

По думите на лекаря октомври е най-подходящ за ваксиниране.

Той допълни, че и в аптечните мрежи няма ваксини, като причината за това е, че има забавяне в производството на самия препарат в Северното полукълбо.

Назалните противогрипни ваксини вече са у нас, от понеделник започва прилагането им

Д-р Дживиев обаче успокои, че има време за имунизацията и за изграждане на имунитет.

Целия разговор гледайте във видеото.