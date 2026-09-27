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Болестите на сърцето са сред най-разпространените у нас
Болестите на сърцето са сред най-разпространените у нас и статистиката е категорична тук – повече от 60% от всички смъртни случаи се дължат на заболявания на органите на кръвообращението. Защо в тази статистика България е лидер в Европа и какво може да се направи – два дни преди Световния ден на сърцето в „Събуди се” гостува кардиологът Алдин Али.
„Стандартните неща, които казваме, са да спортуваме, да се храним здравословно и да не пушим. Много важно е да спазваме емоционална хигиена. Когато прекарваме емоциите през сърцето си, това е най-вредното за него. Стресът може да предизвика страхотни промени в организма ми”, заяви кардиологът.
Как да разпознаем сърдечната недостатъчност
„Много често около нас има токсичност в отношенията и не трябва да допускаме такива хора да въздействат в нашия живот. Трудно е, защото голям процент от хората имат такива наченки”, допълни д-р Али.
По думите му в системата няма пропуски и в момента няма негативна статистика. „У нас нещата се подобряват, в сърдечно-съдовата медицина имаме страхотни успехи. В последните няколко месеца се развива скорострелно. Имаме много нови лекарства и методи за лечения. В момента мога да предвидя колко време ще живее пациентът”, обясни той.
Относно технологиите, с които можем да проследим кръвното си налягане, кардиологът обясни, че често те имат обратен ефект и влияят негативно на тялото ни, когато видим, че нещо не е наред.
„Ако искаме нещо от живота, трябва да го пожелае от сърце”, каза още той по повод кампанията „Прости сърце”, която е под негова инициатива.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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