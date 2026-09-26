Представете си да имате собствено черешово дръвче, за което някой друг полага ежедневни грижи, а вие просто отивате да си изберете най-сладките био плодове. Звучи като идея от бъдещето, но у нас това вече е реалност благодарение на т.нар. „солидарно земеделие“.

Вече 15 години Катрин и нейното семейството създават свои био плодови градини, недалеч от Троян - в село Врабево. Над 100 черешови дръвчета, сливи, пет сорта ябълки, дюли – това отглеждат, за да предлагат не само пресни плодове, но и производни от тях.

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Катрин Цанев е българо-германка, родена в Лондон. Завършила политология и работила за ООН в Ню Йорк, тя решава да замени световните институции с българската земя. Вече е търсена от немски търговци, които купуват и изнасят продукцията ѝ.

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