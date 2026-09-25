Джани, който пострада тежко след падане от тераса на НДК, заминава за Турция. Парите за рехабилитацията на момчето са почти събрани и то получава шанс да проходи отново.

NOVA разказа историята на момчето, а благодарение на хората средствата за възстановяването му са събрани почти в пълния им размер. Нужни са общо 234 000 евро, до момента са събрани 206 000 евро.

Зов за помощ: Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи

С тази сума Джани може да започне процедурата. Това съобщи бабата на момчето за NOVA.

Редактор: Ивета Костадинова