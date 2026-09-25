Новите изисквания за водното съдържание в бялото саламурено сирене се очаква да влязат в сила до края на годината. Те предвиждат съдържанието на вода в продукта да бъде намалено от 60 на 58%. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков, цитиран от кореспондента на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

Работната група, която обсъжда промените в наредбата за млечните продукти, ще заседава в понеделник. Ако бъдат изработени финалните поправки, те могат да бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на следващата или по-следващата седмица. Срокът за обсъждането ще бъде 30 дни.

Нови правила за млечните продукти, готвят промени в наредбата

„Нашето желание е да премахнем понятието „сирене с високо водно съдържание“, защото сирене с 63-65% вече отива към съвсем друг продукт и категорично не сме съгласни, че това може да се нарича сирене“, заяви Неделков.

По думите му целта е продуктът да се доближи максимално до традиционното българско саламурено сирене. Заместник-министърът посочи, че промяната няма да доведе до съществено поскъпване, като очакваният ръст на цената е с около 0,2-0,3 на сто.

Предвиждат се промени и по отношение на българския кашкавал. Идеята е той да се произвежда непрекъснато, като евентуалното прекъсване на технологията да бъде не повече от 24 часа. Според Неделков това би насърчило производството на кашкавал от българско мляко.

Редактор: Ралица Атанасова