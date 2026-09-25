Незаконни паркоместа за електромобили, появили се пред сграда на ул. „Жолио Кюри” – за това сигнализира кметът на район „Изгрев" Делян Георгиев. Той твърди, че се опитал да премахне маркировката от пътното платно, но се сблъскал с агресия и заплахи от страна на поставилите я - фирма, която се помещава в сградата и ползва местата за лични цели.

Георгиев разбира за случващото се преди около месец и веднага установява, че няма разрешение за поставяне на маркировката. „Оказва се, че тези хора саботират процеса по премахване на незаконните паркоместа. Аз обаче няма да позволя да има подобно самоуправление”, категоричен е кметът.

В района има недостиг на паркоместа. „Това обаче не дава никому право да си заграбва общински имоти”, подчерта Георгиев.

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От фирмата изпратиха скица план до NOVA. В нея има подписи на Столичната община и СДВР, като от компанията твърдят, че именно този план е за разчертаването на паркоместата.

„Това категорично не е разрешение за разчертаване на паркоместа или пък за поставяне на знак за забрана за паркиране. Представената скица е за съвсем друго събитие - за временна организация на движението, когато от същата фирма затвориха ул. „Фридрих Жолио Кюри”, обясни кметът на столичния район.

От СО посочиха, че е извършена служебна проверка и е установено, че при тях не е постъпвало искане за обособяване на паркоместа или пък поставяне на пътни знаци.

„Дадох една седмица на хората от фирмата доброволно да поправят грешката си, но те отказаха. След това започна процедура по премахване на маркировката, но нарушителите саботираха процеса два пъти. Паркираха колите си на разчертаните от тях места, караха се с нашите служители, отправяха заплахи. Затова ние се обърнахме към МВР и в рамките на няколко дни заедно ще отстраним тази неправда”, заяви Делян Георгиев.

Припомняме, че за да се обособят подобни паркоместа, трябва да има разрешение от Центъра за градска мобилност.

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