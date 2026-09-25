Организация на граждани, които наблюдават изборния процес, предлагат да бъде създадено обучително звено към ЦИК.

Идеята е да бъде създаден Национален модел за обучение, изпитване, сертифициране и участие в избирателните комисии. Звеното ще подготвя предварително хората, които провеждат изборите. А назначаването им ще остане в правомощията на ЦИК.

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Според Бистра Чорбаджийски, която е председател на сдружение „Будни хора”, в момента често членовете на СИК не са добре подготвени и това води до грешки.

„През обучителното звено ще се подготви огромен брой хора, които ще бъдат налични постоянно, така че да могат дори при частични избори да се включат като компетентни членове на изборни комисии”, обясни Чорбаджийски.

Ивелина Маринова от сдружението допълни, че това ще свали напрежението преди изборите и ще направи изборните процеси по-адекватни.

Да бъде създадена потребителски ориентирана платформа, в която да има няколко различни нива, каза Маринова.

Така всеки желаещ ще може да се регистрира, да мине обучение, да положи изпит с въпроси и да се определи нивото му.

Предложението вече е внесено в ЦИК.

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