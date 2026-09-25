Холивудската актриса Сюзън Сарандън беше задържани в четвъртък по време на протест в Ню Йорк. Снимки и видеоклипове показват звездата с белезници, докато полицията я отстранява от демонстрацията срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху преди речта му пред Общото събрание на ООН в Манхатън.

Властите са арестували над 100, участвали в многолюдния протест .

🔴 Detienen a la actriz Susan Sarandon durante una protesta en Nueva York para exigir el fin del suministro de armas a Israelhttps://t.co/iphLKPAqH3 pic.twitter.com/ryFePuizdY — Cadena SER (@La_SER) September 24, 2026

Арестувани бяха още звездата от "Сексът и градът" Синтия Никсън и актрисата от сериала "Хитринки" Хана Айнбиндер. В протеста взеха участие също така комикът Кейлъб Хиърън, градският съветник Чи Осе и номинираната от Демократическата партия за Конгреса Дариализа Авила Шевали.

BREAKING: Elliot Page, Susan Sarandon and Chelsea Manning are among those blocking the road outside of the UN to protest Netanyahu Visit.



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/j1rzYLTcgy pic.twitter.com/Uwsh85FlbW — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 24, 2026

Протестиращите носеха плакати и скандираха "Свобода за Палестина! Спрете геноцида!"

В началото на речта на Нетаняху от трибуната на Общото събрание на ООН десетки делегати напуснаха залата, а израелският премиер ги определи като "морални страхливци".

Това не е първият път, когато известни личности на протеста се обявяват срещу Нетаняху. Сарандън е твърд поддръжник на Палестина. По време на филмовия фестивал във Венеция тя разказа, че е загубила филмови роли заради тази подкрепа.

Редактор: Цветина Петрова