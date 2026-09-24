Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал споразумение за получаване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Той обаче не уточни с коя държава се е договорил.

Зеленски направи това изявление по време на среща с представители на украинската общност в САЩ. „Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е много важно“, каза той.

Зеленски отбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности.

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„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. Също така сме се договорили за дронове с Финландия", каза украинският президент.

Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Володимир Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Редактор: Дарина Методиева