Пътуването с такси в София ще поскъпне от началото на 2027 г. Столичният общински съвет одобри увеличение с 5,3% на минималните и максималните тарифи за километър. Решението беше подкрепено от 35 общински съветници, шестима гласуваха „против“, а петима се въздържаха.

От 1 януари 2027 г. минималната дневна цена ще бъде 0,77 евро за километър, а през нощта - 0,89 евро. Максималната допустима тарифа става съответно 1,31 евро през деня и 1,60 евро през нощта.

Таксиметровите организации в София предложиха 18,6% ръст на минималните тарифи

В момента минималните цени са 0,73 евро през деня и 0,84 евро през нощта, докато максималните са съответно 1,24 и 1,52 евро за километър.

Промяната е изчислена по приетата от СОС през 2025 г. методика за автоматично актуализиране на таксиметровите тарифи. Формулата отчита три основни показателя - инфлацията с тежест 75%, минималната работна заплата с 15% и цените на горивата с 10%.

За периода от септември 2025 г. до август 2026 г. натрупаната инфлация е 5,9%, минималната заплата е нараснала с 12,63%, докато средните цени на основните горива са се понижили с 10,42%. Комбинацията от тези показатели води до окончателно увеличение на тарифите с 5,3%.

Такситата – с нови тарифи за километър пробег от днес

Браншът е поискал по-голямо поскъпване

Таксиметровият сектор е настоявал за по-сериозна промяна. В Столичната община е постъпило предложение от браншови организации за 10% увеличение на цените през 2027 г. Прилагането на общинската формула обаче е довело до почти двойно по-нисък ръст.

Редактор: Цветина Петкова