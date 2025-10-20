Таксиметровите организации в София се обединиха около предложение за 18,6% увеличение на минималните тарифи. То изчислено по нова методика, която отчита три основни компонента - инфлацията, промяната в минималната работна заплата и цените на горивата. Това каза пред журналисти председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов в Столична община, където участва в заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет (СОС).

„За първи път след десет години настоявания стигаме до основния резултат – въвеждане на методика за определяне на тарифите“, заяви Ризов. По думите му досега общинските съвети са вземали решения за цените без унифицирани критерии, а предложената система ще въведе прозрачност и предвидимост.

Таксиметровият бранш в София иска по-високи цени на услугите

Той обясни, че новата методика включва три основни компонента. Първият е процентното увеличение на инфлацията за последния петгодишен период, вторият е промяната в минималната работна заплата и осигурителния доход и третият е изменението на разходите за горива.

"На база на тези фактори е изчислено общо увеличение от 18,6%, което включва 15,2% по методиката и 3,4% прогнозна инфлация за 2026 г.", добави Ризов.

Той заяви, че ако бъде прието, минималната дневна тарифа ще се повиши от 1,20 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

„Ние настоявахме за 20% ръст, така че постигнатото увеличение е близко до нашето предложение“, уточни Ризов. Той допълни, че всички организации – независимо дали са искали 44% или 100%, са подкрепили въвеждането на методиката и договорения размер на повишението.

Ризов изрази надежда транспортната комисия, с председател Иван Таков, да внесе предложението за гласуване на предстоящото заседание на транспортната комисия в четвъртък.

