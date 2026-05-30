„Основният проблем е, че няма работна ръка, тъй като реално заводът прибра почти всички безработни и сезонни работници се намират малко трудно, а вторият проблем е в ниската изкупна цена”, това коментира розопроизводителят Георги Андонов по време на празника на маслодайното цвете в Карлово в ефира на "Събуди се" по NOVA.

Събитието започна с ритуала розобер в розовите масиви край града, съпроводен от изпълнения на фолклорни състави и кукери. В долината се събраха много хора, сред които и пътниците от над 10 автобуса с чуждестранни туристи – предимно англичани, французи, италианци, гърци и японци. Розовото масло често е наричано течното злато на България, тъй като присъства като съставка във всеки един парфюм.

Проведе се първия розобер „Да съхраним българската маслодайна роза и билките на България“

Докато за гостите събитието е празник, розопроизводителите в разгара на кампанията са изправени пред сериозни трудности. Георги Андонов, който отглежда 35 декара розови масиви, обясни, че минималната изкупна цена тази година е 2,50 евро и на толкова се сключват договорите. Същевременно берачите искат по 1 евро, което заедно с превоза излиза около 1,20 евро. Реалната себестойност на килограм набран цвят според него е около 3-3,20 евро.

Голямата атракция в празничния ден е Царицата на розата, като тази година титлата носи 17-годишната Елена Джакова от Карлово. Тя обясни, че като истинска карловка винаги е взимала участие в традицията най-вече с пеене, но тази година е основният символ на цветето. „Посланието, което бих искала да предам, е да пазим традициите и да продължаваме да ги спазваме за бъдещите поколения”, сподели момичето.

Въпреки сериозните предизвикателства пред сектора, България все още успява да задържи първото място по производство и износ на розово масло в целия свят, а празникът в града ще продължи до късно вечерта.

