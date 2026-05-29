Спад на домовите кражби в страната. Това отчетоха от Главна дирекция „Национална полиция“. Оттам предупредиха, че обикновено крадците са най-активни през летния сезон.

През 2025 година домовите кражби в цялата страна са били 2870, а през 2024 година – 3390. По-висока е успеваемостта и по отношение на разкриването на извършителите през миналата година.

Спад на кражбите с взлом през 2025 г.

Голяма част от крадците се занимават с този тип престъпления от дълги години. Те са криминално проявени, а някои от тях са задържани многократно. От полицията ги описват като параноично предпазливи.

Подготвят кражбата дълго време – събират информация чрез наблюдение или социални мрежи, включително какъв е стандартът на живот на обитателите и крият ли ценности като злато и бижута.

Колкото до начините за защита - висок клас ключалки, охранителна техника, видеонаблюдение и метални сейфове се оказват най-добрите.

"Не наблюдаваме влизане с взлом, по-скоро има отключване със специални инструменти, което не оставя видими следи. Вече не се разхвърлят имотите, когато се влиза вътре, а се набелязват бижута, пари, изнасят се и се заключва. Така гражданите много късно разбират за престъплението“, каза председателят на Съюза на ключарите в България Андрей Сапунджиев.

50% повече разкрити домови кражби в София за година

"На мен лично ми се е случвало при претърсване на лице от този контингент да намеря 12 или 14 различни брави. Едната страна на бравата беше с прозрачна пластмаса и реално той се е упражнявал всеки ден как и по какъв начин да ги отключва“, уточнява началникът на сектор „Престъпления против собствеността” в ГДНП главен инспектор Росен Белишки.

"Кражбите са извършвани или сутрин и около обяд - от 9:00 до към 15:00 часа, когато хората са на работа, или в тъмната част на денонощието - между 1:00 и 4:00 часа, когато всички спят дълбоко“, изтъква Елена Кръстева от сектор „Кражби” към СДВР.