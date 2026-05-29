"Ръководството на МВР е тръгнало в правилна посока. Полицаите трябва да бъдат на пътищата, шофьорите да ги виждат. Не е правилно да стоят вътре в автомобилите или да са скрити в храстите", каза в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият директор на КАТ Тенчо Тенев.

"Трябва много сериозна превенция. Глобите за нарушителите не довеждат до нищо. Статистиката го показва - увеличава се броят на ранените и загиналите във войната по пътищата", коментира бившият директор на КАТ.

Тенчо Тенев: У нас няма сериозни санкции за нарушителите на Закона за пътищата

Той коментира какви промени трябва да бъдат въведени в курсовете за придобиване на правоспособност за управление. "Часовете по практика са недостатъчни. Трябва да се увеличат както часовете за нощно каране, така и за каране по магистрала и скоростни пътища”, заяви Тенев.

"Трябва да има сериозен контрол още при взимането на свидетелство за управление на МПС. Не може млад водач, който е изкарал книжка преди няколко месеца да има сериозни нарушени. Трябва да се отнемат повече точки или ако е нужно - да изкара повторно изпита", изтъкна той.

