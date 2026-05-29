Не си спомням колко удостоверения за търпимост за местността „Баба Алино” съм подписал. Това е било в общия поток на издаване. Нито съм ги броил, нито познавам хората, за които питате. Аз научих от медиите. Това заяви бившият главен архитект на район „Приморски” арх. Валентин Койчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS относно скандала около „незаконния град” край Варна.

По думите му удостоверението за търпимост не представлява разрешение за строеж и не узаконява сградите. Архитектът обясни, че документът се издава въз основа на нотариално заверена декларация за периода на строителство и характера на обекта. „Това, което изпълнявам, е административна услуга – нито узаконява сградите, нито дава разрешение за строеж”, подчерта той.

Койчев посочи, че контролът върху законността на строителството е в правомощията на други институции. Той обясни, че удостоверенията за търпимост служат основно при сделки с имоти, наследствени процедури, ипотеки и плащане на местни данъци, но не променят статута на незаконните постройки. „Сградата продължава да бъде незаконна. Съществува установена съдебна практика по темата”, заяви Койчев.

Бившият главен архитект подчерта, че органите на Дирекцията за национален строителен контрол не са задължени да се съобразяват с тези удостоверения. Той представи решение на Върховния административен съд, според което при процедури по премахване на незаконни строежи търпимостта на обекта се преценява самостоятелно. „Аз не изследвам нищо. Хората подават документите и въз основа на тях издавам удостоверение за търпимост”, каза той.

Койчев заяви още, че никога не е предполагал, че в района се изграждат подобни строежи. „Район „Приморски” е най-големият в България с 500 хиляди души. Основната задача на главния архитект е да одобрява проекти за инвестиционно строителство и да издава разрешения за строеж”, сподели той. И допълни: „Не се познавам с компанията, не съм виждал техни проекти”.

Темата коментира още и бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров.

Той заяви, че мащабното строителство в района не е могло да остане незабелязано нито от институциите, нито от местните жители. По думите му фирмата, свързвана със строителството, е имала активна публична дейност - офиси в центъра на Варна, рекламни билбордове и присъствие в медиите. „Този „незаконен град” не е израснал полека-лека. Израснал си е от 2023 година и голяма част от варненците знаят за това”, коментира Гяуров.

Той оспори твърденията, че процедурите по издаване на удостоверения за търпимост се базират единствено на документи. Гяуров обясни, че по закон се назначава комисия, която извършва проверка на място и изготвя констативен протокол, преди да бъде издаден подобен акт. „Тази процедура е създадена за стари постройки, основно в малките населени места, които нямат документи от времето на социализма, но отговарят на законовите изисквания. След като постъпят документите, главният архитект назначава комисия, която да направи констативни протоколи, за да се види това, което се твърди в тях. След това се издава удостоверението за търпимост”, посочи той.

Според бившия шеф на разузнаването в случая става дума за документи с невярно съдържание, които могат да затруднят бъдещи действия на общината и контролните органи срещу незаконното строителство. По думите му институциите трябва да реагират незабавно, за да бъде предотвратено последващо разпореждане с имотите и усложняване на процедурите по евентуалното им премахване.

