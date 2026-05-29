Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”. Окръжна прокуратура – Варна образува досъдебно производство за бездействия на длъжностни лица. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Апелативна прокуратура-Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения "незаконен град".

Към настоящия момент по случая в Окръжна прокуратура–Варна се води едно досъдебно производство, а в Районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства.

Окръжна прокуратура-Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага.

Разследването е образувано във връзка с материали, изпратени от Районна прокуратура-Варна по компетентност. На 11 март 2026 г. по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите - Варна, съдържащ доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа, на органите на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка. Материалите от извършената проверка са постъпили в Районна прокуратура-Варна на 27 май 2026 г. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления по чл. 282 от НК, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура-Варна.

Наред с това Районна прокуратура-Варна наблюдава и три досъдебни производства: На 13 май 2026 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че в периода от 26 януари 2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. Варна, пред служба „Геодезия, картография и кадастър“ (СКГГ) и пред община Варна, дирекция МДТ, в условията на продължавано престъпление съзнателно са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“ при община Варна.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР -Варна.

Незабавно са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна – дирекция МДТ, както и ТД на НАП – Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински, с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

На 24 януари 2025 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 313, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че през 2023 г. в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността "Баба Алино" са изградени постройки преди 31 март 2001 г., като тези декларации са подавани пред орган на властта по силата на §127, ал. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали по компетентност от Окръжна прокуратура-Варна след извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР - Варна и към настоящия момент не е приключило.

На 4 декември 2024 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК-за това, че в периода от 22 до 25 юли 2024 г. в землището на гр. Варна, местност "Баба Алино", на територията на ТП ДГС-Варна, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета – 5 броя от дървесен вид „Ясен“, 4 броя „Топола“, 4 броя „Габър“, 17 броя „Келяв габър“, 9 броя „Клен“ и 2 броя „Цер“.

Полиция влезе в офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването продължава. Апелативна прокуратура–Варна обръща внимание, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местност "Баба Алино" досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.

Очакваното изявления на компанията, която стои зад строежа, е отменено. Като причина се посочват "продължаващите действия, насочени към оказване на натиск, които са блокирали работата на офисите и служителите".

Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.

В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.

От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор.

И. ф. председателят на ДАНС Деньо Денев не предоставя информация за дейността на украинската групировка, строила край курорт "Златни пясъци", в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавания в миналия парламент. По първоначална информация той е разписал заповедта за екстрадиция на инвеститора, както и забрана за допускането му до България, а след това я отменя.

По думи на варненци инвеститорът се рекламира активно в града под формата на билборди, както и в социалните мрежи. Определян е за влиятелен бизнесмен с голям паричен капитал, но публичните му изяви са оскъдни и за него се знае малко. По неофициална информация се строи и на други места освен в "Баба Алино".