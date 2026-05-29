Фирмата инвеститор, свързана с незаконното селище в местността „Баба Алино“ край Варна, излезе с официална позиция, в която настоява казусът да бъде разглеждан единствено въз основа на документи и административна хронология. От компанията посочват, че няма да участват в „медиен спор“ и че всички доказателства ще бъдат представени по законов ред, а не чрез публични интерпретации.

В позицията се подчертава, че инвестицията е част от дългосрочна дейност на фирмата в България и други държави, като в проекта са вложени значителни средства и са създадени работни места за български и украински граждани. От КУБ Корпорация твърдят още, че територията е придобита със съществуваща административна история, включително планове и устройствени решения, приети преди старта на проекта. Инвеститорът настоява, че всички документи са издадени от компетентни органи и са автентични. В позицията се посочва още:

"Всички твърдения за липса на основание или „неистински документи“ са необосновани, тъй като става дума за официални актове, издадени от общинската администрация. Настояваме да се отчете пълната административна хронология и поставя въпрос на какво основание се твърди, че има документи с невярно съдържание, след като самите документи са издадени и подписани от общината и са публично достъпни.

Общината е събирала данъци и такси, включително данък "Сгради", такса "Смет" и данък при придобиване, от инвеститора и купувачите. Според компанията това включва и плащания за услуги, които на практика не се извършват в пълен обем, като сметосъбиране и сметоизвозване.

Всички нотариални актове за собственост са публично вписани в Службата по вписванията във Варна през 2023 и 2025 г., което според инвеститора означава, че са официално признати и достъпни. Затова твърденията за неавтентичност или нередовност на документите са безпочвени и абсурдни".

По отношение на статута на земята компанията оспорва твърденията за неправомерно използване на горски фонд и заявява, че устройствените планове са приети по законов ред и след обществени обсъждания. “Събирането на местни данъци и такси от страна на Общината е доказателство за валидността на административните процедури, а внушенията за незаконосъобразност са като безпочвени“, се посочва още в позицията.

Инвеститорът отхвърля и обвиненията за незаконна сеч, като твърди, че на терена е имало нерегламентирани действия от трети лица заради липса на контрол върху имота в минал период. Ограждането на територията е определено като мярка за сигурност, предприета съгласувано с компетентните органи, а компанията заявява, че ще защитава позицията си по съдебен ред и настоява за разглеждане на случая само на базата на факти и документи.

