"Възможно е да има покачване на услугите с 10% в лабораториите. Сегашните цени на петрола ще продължат да се отразяват над консумативите, които използваме. Те заемат около 35% от разходите ни”, заяви в Обедния информационен блок собственикът на верига от лаборатории д-р Недялко Калъчев по повод очакваното поскъпване на услугите в тях.

"Наблюдаваме повишаване на доставните цени на доста от консумативите, с които работим. Използваме много пластмаса в лабораторията, която е пряко свързана с цената на петрола. Затова голяма част от изследванията, които са обвързани с нея, са поскъпнали – вземането на кръв и други проби", обясни той.

"На година се правят между 12 и 15 млн. проби, като средно се използват 2,5 епруветки. Иглите са направени от стомана, но това също е много скъп продукт. Разходите за дезинфекция също са се покачили", изтъкна д-р Калъчев.

"Малките лаборатории няма да могат да балансират между разходите и приходите, с които да плащат както за нужните материали, така и работния труд", допълни още собственикът на верига от лаборатории.

