43-годишен мъж от Дряново, баща на четири деца и дългогодишен организатор на благотворителни кампании, днес сам се нуждае от помощ в битката си с тежко заболяване. Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция.

Преди две седмици Нико чул тежката диагноза след медицински изследвания в България. След консултации с няколко специалисти семейството решава да потърси лечение в Турция, където лекарите дават надежда за успешно лечение чрез химиотерапия и кибернож.

„В понеделник отидох на скенер и чух зловещата новина. Посъветвахме се с няколко лекари в България и така стигнахме до Турция, където ми дават надежда да оздравея“, разказа Нико Александров.

Той вече е преминал през първите вливания и сподели, че се опитва да остане силен въпреки изпитанието. „Благодаря на Господ – добре съм. Вдигнал съм главата нагоре. Виждам, че много хора са забелязали какво съм правил през годините и как съм помагал, каза той.

Съпругата му Мадлена Александрова обясни, че лечението тепърва предстои и ще бъде продължително и скъпоструващо. „Предстоят поне шест химиотерапии, PET-скенер и нови изследвания. Ще правим и генетично изследване в САЩ. Ще преборим това благодарение на хората, които са до нас“, каза тя.

Нико и съпругата му отглеждат четири деца – на 19, 11, 9 и 4 години. Деветгодишната им дъщеря Даная е позната с певческия си талант и участията си в благотворителни инициативи. „Сега се налага тя да спасява баща си“, сподели Нико. Той призна, че най-трудно преживяват ситуацията децата. „Тежко им е. В момента купуваме само най-необходимото – храна. Благодаря на децата си, че не искат нищо“, каза бащата.

Кампанията в подкрепа на Нико Александров е активна в платформата на Фондация „Павел Андреев“.

Ако искате да помогнете на Нико Александров, то може да го направите така:

Пощенска банка:

BG14BPBI81704426058601

BIC: BPBIBGSF

Получател: Николай Стоянов Александров

