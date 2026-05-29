След трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче падна от петия етаж на жилищен блок, близките ѝ организират бдение. Пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява.

Припомняме, че съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за смъртта на момичето. Според събраната до момента информация всички те са били на парти, на което имало и наркотици. Според полицията заподозреният - Александър Георгиев, заявил, че не си спомня нищо. А съдът прецени, че доказателства за вината му няма и го освободи.

