Шефът на „Куб корпорация” изпрати писмена позиция до медиите, в която обяснява, че в последната година той, партньорите му и компанията им са подложени на безпрецедентен политически и институционален натиск. „Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна, с убеждението, че правим нещата законно”, посочи Олег Невзоров.

„Казвам се Олег Невзоров и от март 2022 година Варна е мой втори дом. Аз, партньорите ми и нашата компания в последната година сме подложени на безпрецедентен политически и институционален натиск. В публичното пространство се тиражираха манипулативни и откровено неверни твърдения за законността на един от нашите проекти в България. След идването ни в страната, започнахме да работим това, което правим последните 20 години – строителство и инвестиции”, обяснява украинецът.

Той не крие, че компанията е инвестирала милиони евро в проектите във Варна, но уточни, че това е ставало с ясното убеждение, че правят нещата законно. „Когато започнаха атаките срещу нас, решихме че това е част от предизборната реторика, че просто настройват местната общност срещу Украйна по чисто политически причини. Това беше причината да подценим казуса и да не вземем по-категорични мерки”, пише още Невзоров.

„Аз съм образован човек с три висши образования. Никога не съм бил осъждан, имам чисто съдебно минало и не съм реабилитиран. Не ми е известно да има образувани дела или досъдебни производства срещу мен. Не ползвам социални привилегии по Закона за бежанците – нито облекчения при настаняване, нито лечение или достъп до пазара на труда. Не съм ощетявал фиска. Напротив - като управител на търговски дружества в България, аз съм работодател на огромно количество български и украински служители и техните семейства, на които предоставям заетост и заплащам дължимите данъци от дейността на дружествата ни”, посочва в позицията си бизнесменът, като уточнява, че бизнесът не е всичко.

„Активно подпомагам социални и благотворителни инициативи в България. В тях участват граждани на Украйна, България и местни НПО. Занимавам се с подпомагане на инициативи за деца, образователни и културни проекти, както и с множество инициативи в обществена полза за Варна. С Варна е свързано моето бъдеще и искам да продължа да допринасям за нейното развитие. Дори съм привлякъл още чуждестранни инвеститори в града, защото вярвам в потенциала му. Благодаря на всички, които ме подкрепят и приемат като част от тази общност. Надявам се, че институциите на България ще стигнат до истината и ще има справедливост!”, завършва писмото на шефа на „Куб корпорация”.

По-рано фирмата инвеститор, свързана с незаконното селище в местността „Баба Алино“ край Варна, излезе с официална позиция, в която настоява казусът да бъде разглеждан единствено въз основа на документи и административна хронология. От компанията посочват, че няма да участват в „медиен спор“ и че всички доказателства ще бъдат представени по законов ред, а не чрез публични интерпретации.

В позицията се подчертава, че инвестицията е част от дългосрочна дейност на фирмата в България и други държави, като в проекта са вложени значителни средства и са създадени работни места за български и украински граждани. От КУБ Корпорация твърдят още, че територията е придобита със съществуваща административна история, включително планове и устройствени решения, приети преди старта на проекта. Инвеститорът настоява, че всички документи са издадени от компетентни органи и са автентични. В позицията се посочва още:

"Всички твърдения за липса на основание или „неистински документи“ са необосновани, тъй като става дума за официални актове, издадени от общинската администрация. Настояваме да се отчете пълната административна хронология и поставя въпрос на какво основание се твърди, че има документи с невярно съдържание, след като самите документи са издадени и подписани от общината и са публично достъпни.

Общината е събирала данъци и такси, включително данък "Сгради", такса "Смет" и данък при придобиване, от инвеститора и купувачите. Според компанията това включва и плащания за услуги, които на практика не се извършват в пълен обем, като сметосъбиране и сметоизвозване.

Всички нотариални актове за собственост са публично вписани в Службата по вписванията във Варна през 2023 и 2025 г., което според инвеститора означава, че са официално признати и достъпни. Затова твърденията за неавтентичност или нередовност на документите са безпочвени и абсурдни".

По отношение на статута на земята компанията оспорва твърденията за неправомерно използване на горски фонд и заявява, че устройствените планове са приети по законов ред и след обществени обсъждания. “Събирането на местни данъци и такси от страна на Общината е доказателство за валидността на административните процедури, а внушенията за незаконосъобразност са като безпочвени“, се посочва още в позицията.

Инвеститорът отхвърля и обвиненията за незаконна сеч, като твърди, че на терена е имало нерегламентирани действия от трети лица заради липса на контрол върху имота в минал период. Ограждането на територията е определено като мярка за сигурност, предприета съгласувано с компетентните органи, а компанията заявява, че ще защитава позицията си по съдебен ред и настоява за разглеждане на случая само на базата на факти и документи.

