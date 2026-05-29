Окръжна прокуратура – Благоевград протестира определението на съда за мярката за неотклонение спрямо обвиняемия по делото за смъртта на 16-годишното момиче. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатален край след случая в нощта на 24 май.

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи. Събраните материали ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението. Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.

Припомняме, че през изминалия уикенда непълнолетно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница. Прокуратурата обвини 20-годишния студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Предполага се, че той е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така момчето, настането в "Пирогов".

